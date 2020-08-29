Onur Anıtı 30 Ağustos'a hazırlandı

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Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Atatürk Parkı ve Onur Anıtı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarın tören düzenlenecek alan temizlendi. Atatürk Anıtı, vidanjör ve vinç yardımıyla su tutularak yıkandı.

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