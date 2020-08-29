Okul müdürü ve öğretmenlerin tadilat ve temizlik mesaisi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bulunan Muslubey İlkokulu’ndan Çarşamba İlçesi Kocatepe İlkokulu Müdürlüğü görevine atanan İsmail Yiğit, okulun temizlik ve tadilat çalışmalarını öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdi.

Çarşamba ilçesinde eğitim veren Kocatepe İlkokulu Müdürlüğüne atanan İsmail Yiğit, okulun çatı onarımı, dış cephe ve boya gibi işlemlerin tadilatını gerçekleştirilmesinde emek vererek, farkındalık oluşturdu. Korona virüs (Kovid19) salgını sürecinde alınacak tedbirlerle okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte, öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir okulda eğitim görmeleri için mücadele eden Okul Müdürü İsmail Yiğit ve öğretmenler, okulu baştan aşağı elden geçirdiler. Eğitimciler okulun bakımını yaptılar, sıraları sırtlarında taşıyarak yerleştirdiler, perdeleri yıkadılar.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İsmail Yiğit, “Yeni binamıza taşınan okulumuzun tüm öğretmenleri, müthiş bir ekip ruhu ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizle birlikte çalışmak mutluluk verici. Bu alanda gördüğünüz çalışanların tamamı öğretmenlerden oluşması daha bir başka güzellik. Bu tabiî ki ekip ruhu, bu ruh çok önemli. Ekip ruhunu birleştirmek, bir arada tutup harekete geçirmek ve huzurlu çalışmak emek ister. Tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

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