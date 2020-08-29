Çarşambaspor’da kamp yolculuğu başladı

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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çarşambaspor, 14 günlük kamp için karayolu ile Afyon’a gitti.

Afyon yolculuğu öncesinde yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, Çarşambaspor’a başarı dileklerinde bulundular.

Belediye Başkanı Halit Doğan programda yaptığı konuşmada, “Yeni bir hedef ile yeni bir yola çıkıyoruz. Rabb'im yolumuzu açık etsin” dedi.

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