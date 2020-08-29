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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Hazırlık maçı)

İHA

– TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile Süper Lig'de şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Hazırlık karşılaşması Samsunspor'un 21 üstünlüğüyle sona erdi.

Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Hazırlık maçı)

– TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor ile Süper Lig’de şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Hazırlık karşılaşması Samsunspor'un 21 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
19. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ekuban’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Perreira’nın sağ kanattan kale sahasına indiği pozisyonda Nwkaeme 6 pastan topu auta vurdu.
26. dakikada Gökhan Alsan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan, Uğurcan’ı çalımlayamadı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Savicevic topu az farkla auta gönderdi.
36. dakikada Oğuz’un ceza sahası önünde buluştuğu topa sert vurdu, kaleci Uğurcan topu zorlukla uzaklaştırdı.
50. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta Edgar Le yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 01
54. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Burak Çalık’ın pasında topa düzgün vuran Enes’in şutu filelerle buluştu. 11
88. dakikada Enes'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İlyas takımını öne geçirdi. 21

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Adem Cinek xx, Mehmet Şengül xx, Mürvet Yavuztürk xx
Samsunspor: Nurullah x (Furkan dk. 61 xx), Erhan Kartal xx (Ceyhun dk. 82 x), Yalçın xx (Recep dk. 74 x), Erkam xx, Ercan x (Serge Guy dk. 46 xx), Oğuz x (Ferhat dk. 46 x), Savicevic x (Muhsin dk. 61 xx), Göhan Alsan xx (İlyas dk. 61 xx), Burak Çalık xx (Onur dk. 74 x), Guido x (Enes dk. 46 xxx), Ahmethan x (Yunus dk. 82 x)
Yedekler: Ahmet, Necmican, Özcan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan xx (Erce dk. 46 x), Flavio x (Marlon dk. 46 xx), Furkan xx (Edgar dk. 46 xx), Campi (Ahmetcan dk. 46 x) xx, Perreira xx (Serkan dk. 46 xx), Kerem x (Salih dk. 61 x), Abdülkadir Parmak x (Guilherme dk. 46 xx), Abdurrahim x (Abdülkadir Ömür dk. 46 xx), Nwakaeme xx (Kamil Ahmet dk. 46 x), Ekuban xx (Plaza dk. 46 xx), Sorloth x (Trondsen dk. 46 x)
Yedekler: Koray
Teknik Direktör: Eddie Newton
Goller: Enes İslam (dk. 54), İlyas (dk. 88 pen.) (Samsunspor), Edgar Le (dk.50) (Trabzonspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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