Yılport Samsunspor - Trabzonspor: 2-1



Gökhan İÇKİLLİ Hakan AKGÜN / SAMSUN (DHA) Yılport Samsunspor, 2020-2021 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Trabzonspor ile yaptı. 19 Mayıs Stadyumu´ndaki mücadelede 50'nci dakikada Edgar Le ile öne geçen Trabzonspor daha sonra 54´üncü dakikada Enes İslam ve 89´uncu dakikada penaltıdan İlyas Kubilay´ın attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Veysel Bilen, genel müdür Soner Soykan, Samsunspor Başkan Vekili Savaş Boyar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yılport Samsunspor müsabakanın ilk yarısına Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Oğuz, Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido ve Ahmethan ilk 11´iyle başladı. Trabzonspor ise Uğurcan, Nwakaeme, Sorloth, Ekuban, Campi, da Silva, Abdurrahim, Kerem, Pereira, Abdulkadir Parmak ve Furkan Yıldırım 11´iyle sahada yer aldı.

İlk yarının 0-0 bittiği karşılaşmanın ikinci yarısında Yılport Samsunspor'da Ercan, Oğuz ve Guido yerine Yameogo, Ferhat ve Enes İslam oyuna dahil oldu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde ise Nurullah, Erhan, Yalçın, Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık ve Ahmethan oyundan çıkarken yerlerine de Furkan, Recep Burak Yılmaz, Muhsin, İlyas Kubilay, Onur, Ceyhun ve Yunus Emre girdi. Trabzonspor´da ise Erce Kardeşler, Xavier, Marques, Abdulkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet, Salih, Edgar Le, Steven Plaza, Koray, Ahmetcan ve Serkan oyuna dahil olan isimler oldu.

50'nci dakikada Trabzonspor´un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Edgar Le´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

54´üncü dakikada ani gelişen atakta Burak Çalık´ın ceza sahasına yaptığı yerden ortada topun gelişine vuran Enes İslam´ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89´uncu dakikada Özcan´ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan İlyas Kubilay´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 2-1 galip tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ, Hakan AKGÜN

2020-08-29 22:19:56



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