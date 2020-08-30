Bafra jandarma komutanı terfi etti

Samsun Bafra İlçe jandarma komutanı terfi etti.
1 yıl önce Mardin Midyat tabur komutanlığından Bafra İlçe jandarma komutanlığına atanan teğmen Fatih Özer 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla üsteğmen rütbesine terfi etti.
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