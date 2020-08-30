Başkan Demir’den Samsun’a 180 milyonluk yatırım

– Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için 180 milyon TL’lik 300 bin metreküp kapasiteli tesis inşa edecek.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük su arıtma tesisine sahip Samsun’da içme suyu arıtma sorunu ortadan kalkıyor. 24 yıl önce hizmete giren ve tam kapasiteye ulaşan Tekkeköy ilçesindeki Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisi’nin yetersiz kalması üzerine Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla daha büyük arıtma tesisi yapılması için düğmeye bastı. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında birlikte yürütülen proje hazırlıkları 2021 yılı Mart ayında tamamlanacak. Tesisin temeli ise 2021 yılı Ağustos ayında atılacak. Günde 200 bin metreküp su arıtan mevcut tesisin yanındaki alanda inşa edilecek yeni tesis, 180 milyon TL’lik yatırımla günde 300 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Son teknolojiyle donatılarak işletmeye alınacak arıtma tesisin 2 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Yeni yatırımla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından hemen inşaat ihalesini yapacaklarını ifade ederek, “1996 yılında tamamlanarak hizmete giren Selahattin Ereren Arıtma Tesisi, şu an tam kapasiteyle çalışıyor. Biz şehrimizin geleceğini de düşünerek günde 200 bin metreküp su arıtan mevcut tesisin yanına ilave 300 bin metreküp su arıtma kapasiteli çok modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. Proje çalışmaları 2021 yılının Mart ayı gibi bitecek. Ardından hemen inşaat ihalesini yapacağız. Temelini ise Ağustos 2021’de atacağız. Projenin normalden daha hızlı şekilde sürdürülmesi için DSİ ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz” diye konuştu.

Yeni içme suyu arıtma tesisinin mevcudun 1,5 katı kapasitede olacağını belirten Başkan Demir, şunları söyledi:

“Tesisimiz tamamlandıktan sonra zaten temiz ve kaliteli olan suyumuzu Samsun’a daha kaliteli şekilde dağıtmış olacağız. Şu anda bizim arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak, Samsun’a su veremeyiz. Böylece bunun da tedbirini alıyoruz. Ayrıca, yedekli arıtma sistemine geçmemizle en küçük bir sorunumuz kalmayacak, kesintisiz arıtma ve dağıtım gerçekleştirir hale geleceğiz. Samsun’un 50 yıllık su arıtma problemini çözerek, Türkiye’de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız.”

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