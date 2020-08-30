19 Mayıs'ta sazlık alanda yangın

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Son zamanlarda sık sık sazlık alanlarda meydana gelen yangınlar nedeniyle inceleme başlatıldı.

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