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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaçam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İHA

Alaçam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ve Cumhuriyet Savcısı Muhammet İkbal Acar katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören son buldu.

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