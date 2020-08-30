Samsun´da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)

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KAVGA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında silahlı kavgada yakın mesafeden ateş açılması sonucu yaralananların olduğu görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Hakan AKGÜN

2020-08-30 22:21:24



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