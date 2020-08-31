Samsun'da ders zili uzaktan eğitim için çaldı İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da okullarda çalan ilk ders zilinin ardından 2020 2021 eğitimöğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.

Dönemin ilk günü tüm okullarda öğretmenler tarafından saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Pandemi kurallarına riayet edildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Uzun bir tatilin ardından bu sabah 09.00'da tüm okullarımızda İstiklal Marşı'mız ve zil sesi yükseldi. Öğretmenlerimiz okullarında, öğrencilerimiz evlerinde okullarını açtı. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Neşeyle, sağlıkla ve mutlulukla” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.