Terme'de ilk ders zili çaldı

Samsun'un Terme ilçesinde 20202021 eğitimöğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle 'uzaktan' başladı.

Terme'de 20202021 eğitimöğretim yılı, ülke genelinde olduğu gibi uzaktan eğitimle başladı.

Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen törende saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ilk ders zilini birlikte çaldı. Öğretmenlere hitap eden Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldıklarını söyleyerek, bugünleri en kısa zamanda geride bırakma temennisinde bulundu.



Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, “İnşallah bu illet virüsü geride bırakarak, okul bahçelerinde de çocuklarımızla birlikte cıvıl cıvıl okullarımıza ve derslerimize canlı bir şekilde girmeye devam ederiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu ve ümidini getirmektedir. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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