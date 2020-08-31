Kavşakta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Necat D. (21) yönetimindeki 55 LP 031 plakalı otomobil ile Beyzanur K.´nin (20) kullandığı 55 SD 157 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen 55 LP 031 plakalı otomobilde bulunan sürücü Necat D., Enzel B. (5), Sibel B. (29), Nargül D. (48), Nazile D. (19) ve diğer otomobilde bulunan sürücü Beyzanur K. ve Samet K. (33) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-08-31 12:33:53



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