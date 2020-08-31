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Rektör Aydın: “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi şehrimize hayırlı olsun” SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın tıp fakültesi açıklaması

İHA

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Rektör Aydın: “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi şehrimize hayırlı olsun” SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın tıp fakültesi açıklaması

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi şehrimize hayırlı olsun” dedi.
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2916 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulmasını değerlendirdi. Samsun’a ikinci tıp fakültesinin kurulmuş olmasının oldukça önemli bir karar olduğunu vurgulayan Rektör Aydın, “18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan ve kurucu rektörü olarak 10 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamamızdan sonra hızla yapılanma sürecine giren üniversitemiz, orta vadeli hedeflerine kısa vadede ulaşarak bölüm sayısını 28’e, öğrenci sayısını 4000’in üzerine çıkarmıştır. Ayrıca günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü tezsiz, tezli ve doktora programları açılması ile ülkemizin beşeri sermayesine katkı sağlamak için doğru adımlar atılmaktadır. İlk adım şehri Samsun’un adını taşıyan Samsun Üniversitesi, yapılanmasını gerçekleştirirken şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alan stratejilerle yol almaktadır. Hem Havacılık ve Uzay Bilimleri, Yazılım, Biyomedikal ve Uçak Bakım Onarım gibi mühendislik alanında hem de küresel vizyona sahip olmayı gerektiren sosyal bilimlerde ilerlemek Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Korona virüs salgını gibi öngörülemeyen büyük sağlık krizleri karşısında hazırlıklı olma ve kaynakları verimli ve etkin kullanmanın önemine şahit olduğumuz bugünlerde Samsun’umuzda ikinci tıp fakültesinin kurulmuş olması oldukça önemli bir karar olmuştur. Zira bu tür salgınların, yeterli sağlık alt yapısına sahip olmayan ülkelere insan kayıplarının yanı sıra telafisi güç ciddi ekonomik maliyetler oluşturduğuna ve sağlık sistemlerinin çökmesine yol açtığına hep birlikte şahit olmaktayız. Gelişmiş birçok ülkenin bu salgın karşısında aciz kalmasına rağmen ülkemizin, bu süreçte tüm sağlık hizmetlerini halkına ücretsiz sunarak bu sınavı başarı ile vermesi, zamanında sağlık alt yapısına yaptığı ciddi ve doğru yatırımlarla mümkün olmuştur” diye konuştu.

"Resmen hayata geçmiş oldu”
Samsun’da “yatırım yapılabilir alanlar” arasında sağlık sektörünün önde olması ve şehrin hasta potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunun fark edilmesi ile öteden beri dillendirilen “Sağlık Kenti Samsun” ifadesinin güçlü bir şekilde hayat bulması için şehirde yeni bir tıp fakültesi kurulmasının zorunluluğunun kendilerinde bir fikir olarak öne çıktığını belirten Aydın, “Yaptığımız istişareler neticesinde kurulacak yeni bir tıp fakültesinin oldukça güçlü bir potansiyele sahip OMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte Samsun şehrine ve ülkemize büyük katkılar yapacağına kanaat getirdik. Daha sonra bu kanaatimizi Samsun Üniversitemizin kurulmasında ve sonraki süreçlerinde çok büyük emekleri olan şehrimizin değerli milletvekillerine sunduk. Hepsi birlikte bunun şehrin gelişmesi için son derece yararlı olacağını ifade ederek süreci takip etme işini önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’a havale ettiler. Üniversite tarafı olarak bizler Tıp Fakültesi açma dosyasını hazırlayıp Yükseköğretim Kuruluna sunarken, öte yandan başta Ahmet Demircan vekilimiz olmak üzere tüm vekillerimiz süreci takip ederek süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı da haberdar ettiler. İki hafta önce Yükseköğretim Kurulundan geçen tıp fakültesi açma kararı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Resmî Gazete’de yayımlanarak Samsun şehrinin ikinci tıp fakültesi artık resmen hayata geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın açıklamasını, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerine, Samsun Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’a, önceki dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, Milletvekillerimiz Yusuf Ziya Yılmaz’a, Fuat Köktaş’a ve Sayın Orhan Kırcalı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e üniversitem ve Samsun şehri adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu aşamadan sonra bizlere düşen görev, ülkemizin öncelikli hedefleri doğrultusunda sağlık ve havacılık gibi teknik alanlarla birlikte şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak inovatif süreçlere öncülük eden adımlar atmak olacaktır. Bu duygularla ikinci Tıp Fakültesinin şehrimize hayırlı olmasını Yüce Mevla’dan niyaz eder, emeği geçenlere tekraren şükranlarımı arz ederim” sözleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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