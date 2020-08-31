Samsun'da, doktor ve sanatçı Halis Korur kansere yenik düştü

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, aile hekimi olarak görev yapan, aynı zamanda Türk Sanat Müziği (TSM) sanatçısı ve koro şefi Mehmet Halis Korur (59), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte İlkadım ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi´nde uzman hekim olarak görev yapan Mehmet Halis Korur, 14 yıl önce lenf kanserine yakalandı. Tedavisi sonrasında iyileşen Dr. Korur, geçen yıl hastalığı tekrarlayınca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine burada devam edildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Halis Korur, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korur'un vefatı, Samsun sağlık camiasını yasa boğdu. Aynı zamanda OMÜ Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve Koro Şefliği de yapan Korur'un cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-31 17:58:37



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