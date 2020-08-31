Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kilo 226 gram esrar maddesi, 701 kök kenevir bitkisi, 496 gram bonzai ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına aldı.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik, Terme, Tekkeköy, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekiplerince dedektör köpeği 'Ozon' ile farklı zamanlarda düzenlnen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 226 gram esrar maddesi, 701 kök kenevir bitkisi, 496 gram bonzai, 10 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere komutanlığa götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-31 17:58:53



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