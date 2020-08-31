Samsunspor, 1922 Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ligin yeni ekibi Samsunspor, 1922 Konyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Samsunspor lig öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor ile yaptığı hazırlık maçından 21 galip ayrılan takım bu kez gözüne 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor takımını kestirdi. İki takım 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maç Kovid19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.