Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarma ekiplerince farklı noktalarda yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonlarında bonzai, esrar, kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 15 gün içerisinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği ‘Ozon’ ile birlikte drone kullanılarak değişik adresler ve araçlarda kontrol ve aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 500 gram bonzai, 55 kilogram kubar esrar, 2 bin kök kenevir bitkisi, 2 bin 334 adet sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.