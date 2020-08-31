Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı (2)

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

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2 KADIN, 1 ERKEK TUTUKLANDI

Samsun'da husumetli kadınlar arasında çıkan ve 2 kadının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişiden, Resul Öztürk, Berna Gün ve Nihal Öz tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-31 19:44:40



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