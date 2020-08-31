Samsun'da, 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'nda aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli'den H.Ç, Kemal Çetin ve Murat Çetin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden H.Ç. adli kontrolle serbest kalırken Kemal Çetin ve Murat Çetin tuttuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-31 21:41:03



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