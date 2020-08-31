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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcı Kılıç'tan yeni adli yıl açıklaması

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yeni adli yıl dolayısıyla açıklamada bulundu.

Başsavcı Kılıç'tan yeni adli yıl açıklaması

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yeni adli yıl dolayısıyla açıklamada bulundu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 20202021 yılı yeni adli yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hâkimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın tamamına başarılar diliyor, vazifeleri başında son nefeslerini veren yargı şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Emeklilik ya da diğer sebeplerle aramızdan ayrılan çok kıymetli meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyor, Türk adaletine yapmış oldukları üstün hizmet ve katkılar için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele devam etmektedir. Bu bağlamda ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Adalet Bakanlığımız tarafından da ciddi tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bakanlığımızın
almış olduğu tedbir ve talimatlar ile Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Samsun Adliyesi, İcra Daireleri ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda ilkgünden itibaren tehlikeli hastalıklar acil eylem planı uygulamaya konulmuş ve tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Bu kapsamda; adliye hizmet binalarımızın girişi teması azaltmak için personel ve vatandaş girişleri olarak ikiye ayrılmıştır. Giriş esnasında hâkim, cumhuriyet savcısı, avukat, adli tüm personel ve vatandaşların tek tek ateş ölçümleri yapılarak içeri girişleri sağlanmakta, ateşi yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.Tüm çalışanlarımıza haftalık olarak eldiven ve maske dağıtımı yapılmaktadır.Adliyemize giriş bölümünden, asansöre, koridorlardan, lavabolara, tüm birimlerimizde kolonya ve el dezenfektanları bulunmaktadır.Adliyeye girişte maske takılması zorunlu hale getirilmiştir.Adliyemiz ana hizmet binası ve ek hizmet binasına ziyaretçi girişleri zorunlu nedenler haricinde yasaklanmıştır.Adliye ana hizmet binamızı ve ek hizmet binamızın tüm odaları, lavaboları,
merdiven korkulukları, kapı ve küpeşte tutamaçları, ön büroları, müracaat katı gibi temasın fazla olduğu yerler başta olmak üzere sık sık ilaçlanmakta tüm adliyemiz günde en az 4 sefer olmak üzere hijyen temizliği yapılmaktadır.Adliyemiz tarafından işletilerek hizmet vermekte olan yemekhane bölümü faaliyetlerine ara vermiştir.Adliye personelinden yurt dışına giden veya yurt dışından gelen kişilerle temas eden personelin tespit edilmesi ile bu kişilerin sağlık kuruluşlarına müracaatları için yönlendirilmiş, yurt dışından gelen kişilerle temas eden personele idari izin verilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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