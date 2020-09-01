Jandarmadan kenevir operasyonu

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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon sonucu 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü İle Terme İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Terme Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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