Palamudun çifti, 15 liradan satıldı

Zeynep Irmak ÖCAL- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da av sezonunun başlamasıyla `Vira Bismillah´ deyip, Karadeniz´e açılan balıkçılar, kasa kasa palamut ve mezgitle kıyıya döndü. Palamudun çiftini 15 liradan satan balıkçılar, vatandaşların bu sezon balığa doyacağını söyledi.

Denizlerde 15 Nisan´da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezonu iple çeken, ağlarının onarımını yapıp, gemilerini tamir eden balıkçılar, büyük bir heyecanla `Vira Bismillah´ diyerek, ağlarını denize bıraktı. Kasa kasa palamut ve mezgit tutan balıkçılar, sezonun ilk balıklarını da Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali´nde satışa çıkardı. Halde palamudun çifti 15 liradan, iri mezgitin kasası 300-350 liradan, istavritin kasası 200-230 liradan ve barbunun kasası 400 liradan satıldı. Sezonun bereketli başladığını ifade eden balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini ve vatandaşın balığa doyacağını belirtti.

`SEZONA BEREKETLİ BAŞLADIK´

Hale balık almaya gelen Habil Yurtseven, "Geçen seneye göre bu sene denizde umut var. Geçen sezon palamut ve istavrit yok denecek kadar azdı. Ama şimdi sezona bereketli başladık. Sezon yeni başladı ve ilerleyen günlerde fiyatlar iyice düşecek. Denizde bereket var ve bizde bu seneden umutluyuz. Palamut, mezgit, istavrit var. Şu an görünürde palamut çok olacak gibi, palamut olunca istavrit ve çinakop da olur. Zaten balıkçı hiçbir zaman denizden umudunu yitirmemiştir. Şu an palamudun çifti 15-20 lira arasında satılıyor. Fiyatlar ilk gün olduğu için normal ve ilerleyen günlerde fiyatlarda düşecek. Koronavirüsten dolayı endişelerimiz de var, bu salgın satışları etkiler mi, yasaklar olur mu diye de endişeliyiz" dedi.

`VATANDAŞ, UCUZ VE BOL BALIK YİYECEK´

Sezonunun ilk gününün güzel geçtiğini ifade eden balık satıcısı Osman Gudu, "Geçen seneye göre bu sene balık var. Özellikle palamut bu sene oldukça fazla, mezgit ve istavrit de var. İstanbul´dan, Trabzon´a kadar palamut var. Hamsinin durumu ise şu an belli değil, 10´uncu aydan sonra hamsinin akıbeti de belli olur. Geçen sezonu, koronavirüs salgını ve bereketsizlikten dolayı 1 ay erken kapattık. Bu sezon ise umutluyuz, vatandaş bu sezon ucuz ve bol balık yiyecek. Vatandaşımız bu sene en çok palamut, mezgit, istavrit yiyecekler. Sezonun ilk balıkları olduğu için fiyat biraz yüksek ama birkaç güne fiyatlar da düşecek. İri mezgitlerin kasası 300-350 lira arasında değişiyor, palamudun çifti 15 lira civarında satılıyor" ifadelerini kullandı.

`HERKES BOL BOL PALAMUT YİYECEK´

Halde balık satan Mehmet Bayrak, "Mezgit, barbun, istavrit ve palamut tuttuk. Bu sene denizde balık var. İnşallah palamut bu sezon çok olacak. Vatandaş bu sezon palamuda doyacak, herkes bol bol palamut yiyecek. Geçen sezon hiç palamut yoktu. Bu sene hem balıkçı hem de vatandaş sevinecek, balığa doyacağız. Fiyatlar da ilerleye günler de iyice düşecek" dedi.

Mezat usulü balık alan Halil Bayrak ise, "Fiyatlar ilk gün olduğu için biraz yüksek ama yarın düşecek. 5 kasa mezgit, palamut ve istavrit aldım, bunları dükkanımda satacağım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Hüseyin KALAY

2020-09-01 11:52:03



