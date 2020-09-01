Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar, ithalatı ise 50 milyon 784 bin dolar olarak gerçekleşti. Samsun temmuz ayında en çok ihracat yapan 23. il oldu.

Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar, ithalatı ise 50 milyon 784 bin dolar olarak gerçekleşti. Samsun temmuz ayında en çok ihracat yapan 23. il oldu.
Türkiye’de temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8, ithalat ise yüzde 7,9 azaldı. Samsun’da temmuz ayında ihracat 61 milyon dolar, ithalat 50,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bölgedeki diğer il olan Amasya’da temmuz ayında ihracat 7 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'de ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2020 yılı Temmuz ayında Samsun'da ithalat 50,8 milyon dolar ve Amasya'da ithalat 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Samsun, Türkiye’de ihracat sıralamasında 23., Amasya da 55. sırada yer aldı. Temmuz ayındaki ithalat sıralamasında ise Samsun 22., Amasya da 55. sırada kendine yer buldu.
İhracat oranlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimine bakıldığında Samsun'un ihracat rakamı yüzde 0,6 arttı, Amasya'nın yüzde 42 azaldı. Temmuz ayı bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat değişim oranlarına bakıldığı zaman Samsun'un ithalatı yüzde 40,6, Amasya'nın ise yüzde 40,4 oranında geriledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda 'kasık fıtığı'
YEREL HABERLER Çocuklarda 'kasık fıtığı'
Ayaklı virüsler kol geziyor Samsun'da evde izolasyona uymayan pozitif ve temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı Sağlık Müdürü Oruç: "Bir pozitif vatandaşı şehirlerarası otobüse binmeden aldık" Sağlık ve emniyet ekipleri korona avında
YEREL HABERLER Ayaklı virüsler kol geziyor Samsun'da evde izolasyona ...
Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi ...
Samsun’da yeni adli yıl açılışı Kızılay'a kan bağışında bulunuldu
YEREL HABERLER Samsun’da yeni adli yıl açılışı Kızılay'a kan ...
Palamudun çifti, 15 liradan satıldı
YEREL HABERLER Palamudun çifti, 15 liradan satıldı
Vahşi cinayetin faili adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin faili adliyeye sevk edildi
Gençlerde kalp krizinin belirtileri
YEREL HABERLER Gençlerde kalp krizinin belirtileri
Başkan Demir’den Rektör Ünal’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Rektör Ünal’a tebrik
Termeli balıkçılar sezonu açtı: "Vira Bismillah"
YEREL HABERLER Termeli balıkçılar sezonu açtı: "Vira Bismillah"
Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
Yakakentli balıkçılar “Vira Bismillah” dedi
YEREL HABERLER Yakakentli balıkçılar “Vira Bismillah” dedi
Jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu
Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
YEREL HABERLER Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık iddiasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık ...
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (3)
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı ...
Vahşi cinayetin firari zanlılarından 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin firari zanlılarından 1'i yakalandı
Başsavcı Kılıç'tan yeni adli yıl açıklaması
YEREL HABERLER Başsavcı Kılıç'tan yeni adli yıl açıklaması
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Samsun'da, 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da, 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı ...
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı ...
Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi ...
Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 ...
Drone destekli uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Drone destekli uyuşturucu operasyonu
FETÖ firarisi 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X