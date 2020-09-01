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Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum Belediyesi’nden 55 bin metrekare taş parke 335 kilometre engelsiz yol

İHA

Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum Belediyesi’nden 55 bin metrekare taş parke 335 kilometre engelsiz yol

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hızla büyüyen kentin 22 ayrı mahallesinde taşıt ve yaya yollarını kendi tesislerinde ürettiği 55 bin metrekare kilitli taş parke ile kapladı. İzli yön taşları kullanılarak 335 kilometrelik yaya yolu engelsiz hale getirildi. Yaklaşık 2 milyon adet taş parke kullanarak kaplama yapılan alanın toplam genişliği, Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun yaklaşık yedi katı büyüklüğe ulaştı.
Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı çalışmalarına kontrollü sosyal yaşamla birlikte yeniden başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla haziran ayında sahaya inen ekipler, Atakum’un dört bir yanında yoğun şekilde çalışıyor. Farklı kategorilerde imalatlar yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli taş parke çalışmaları ile Atakum’un yeni kentleşen bölgelerinde taşıt ve yaya yolları yurttaşların ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. Son dönemde kentin 22 farklı mahallesindeki yolları, kendi tesislerinde imal ettiği yaklaşık 55 bin metrekare kilitli taş parke ile kaplayan Atakum Belediyesi, izli yön taşı kullanarak 335 kilometre uzunluğunda yaya yolunu engelsiz hale getirdi. Ekipler, yaya kaldırımları ile taşıt yollarını ayırmak için yaklaşık 24 bin adet bordür taşı kullandı. Yağışlı havalarda yol üzerinde yağmur birikmesini önlemek amacıyla 18 bin adet yağmur oluk taşı Atakum sokaklarındaki yerlerini aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 milyon adet taş parke kullanarak kapladığı alan, Yeni Samsunspor Stadyumu’nun yaklaşık 7 katı büyüklüğe ulaştı. Çalışmalarını kış aylarına dek yoğun şekilde sürdürecek olan Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma planı dahilinde yeni gelişen bölgelerde yer alan çok sayıda sokağı kilitli taş parke ile kaplayacak.

"Kaldırımlar engelsiz hale getiriliyor"
Hızlı konutlaşma ile yeni yerleşim alanlarına ev sahipliği yapmaya başlayan Atakum’da yol taleplerini karşılayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle bölgenin coğrafi ve çevre özelliklerini tespit ediyor. Elde edilen veriler ile ilgili sokakta gerçekleştirilecek olan uygulamaya karar veriliyor. Kilitli taş parke, asfalt ya da beton yol seçeneklerinden birine karar verilmesinin ardından hazırlıklara başlanıyor. Kilitli parke taş uygulaması yapılan sokaklarda öncelikle zemin tesviye ediliyor. İmar planındaki ölçüler esas alınarak yaya yollarını taşıt yolundan ayıran bordürler döşeniyor. Bu alanların iç dolgusu yapıldıktan sonra üzerlerine beton parke ve izli yön taşları döşeniyor. Bordür taşları ile sınırları belirlenen taşıt yollarında ise kenarlara yağmur oluk taşlarının yerleştirilmesinin ardından kilitli parke taşlar tek tek döşeniyor. Yolun kenar kısımlarını beton dolguları ile sağlamlaştıran ekipler, kilitli parke taşların arasına derz dolgusu ekleyerek yolu kullanıma hazır hale getiriyor. Çalışma planı kapsamında hareket eden ekipler, iş bölümü yaparak farklı alanlardaki ihtiyaçları hızla çözüme kavuşturmak için yoğun emek harcıyor.

"Ekiplerimiz tüm mahallelerde çalışıyor"
Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte sahaya inen Fen İşleri ekiplerinin kentin dört bir yanında çalışma yürüttüğünü belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’da kentleşme hızı hayli yüksek. Her yıl yeni yerleşim alanları, yeni sokaklar oluşuyor. Buralarda yol tesis edebilmek için öncelikle altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından sıra bize geliyor. Kilit parke taşın yanı sıra ekiplerimiz asfalt kaplama, sathi kaplama, beton yol, yama, imar yollarının açılması, kanal oluşturma, tesis inşası gibi çok sayıda alanda çalışmalar yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hem yurttaşlardan gelen talepleri hem de kendi çalışma programlarını yerine getirmek için yoğun bir tempo içerisinde. Denizevleri’nden Taflan’a, Körfez’den Kasnakçımermer’e kadar tüm mahallelerde çalışma yürütüyoruz. İklim koşulları izin verdiği sürece Atakumlular için ulaşımı güvenli hale getiren yol çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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