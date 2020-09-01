Av sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi

Samsun’da av yasağının bitmesi sonrası sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerlerini aldı.

Denizlerde balığın bollaşması için 1 Eylül tarihine kadar uygulanan av yasağı dün gece itibarıyla sona erdi. Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar taze balıklarla geri döndü. Sezonun ilk balıkları vatandaşlarla buluştu. “Vira Bismillah” diyerek açılan balıkçıların ağlarına mezgit, barbun ve palamut takıldı. Mezgit ve barbunun kilosu, palamudun tanesi tezgahlarda 10 TL’den satışa sunuldu.

Dükkanın iki aydır kapalı olduğunu ve bugün açtıklarını söyleyen balıkçı Kurtça Aydın, ”Şu anda sezonumuz açıldı. Burada mezgit, barbun, çinekop ve hamsi satacağız. Denizden en çok çıkan balık palamut. Şu anda balık var ama ayın 15’inden sonra daha bollaşmasını bekliyoruz. Fiyatlar şu an ucuz. Daha da ucuzlayacaktır” dedi.

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