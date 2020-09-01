Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Ayvacık Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, SalıpazarıÇarşambaAyvacık bağlantı kavşağından dönüş yapmaya çalışan F.Ü. idaresindeki OF EF 2017 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otomobil sürücüsü F.Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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