Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor

İHA

Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor

20202021 sezonu TFF 3. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor’da fikstüre göre ilk olarak Kocaeli ekibi Gölcükspor ile karşılaşacak.
20 Eylül 2020 tarihindeki müsabaka Gölcük ilçesinde oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda
YEREL HABERLER Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda
Başkan Demirtaş'tan önemli açıklamalar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Belediyedeki önlemler müdürümüzün koronadan ölmesinin ardından alınmadı” “Bizim kimseye, ‘seçimi kazanırsak, sizi işe alacağım’ diye bir taahhüdümüz olmadı” “Personel alımı İŞKUR üzerinden olursa olur” “Kime ne görev veriliyorsa yapacak, burası yatma yeri değil”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan önemli açıklamalar İlkadım ...
Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
Av sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi
Bafra'da okul servis araçlarında pandemi denetimi
YEREL HABERLER Bafra'da okul servis araçlarında pandemi denetimi
Biyokütle enerjiden üreticiye ek gelir Çorum ve Afyon’dan sonra Samsun’da da bitkisel atıklar üreticiye kazandırıyor 50 bin çiftçiye doğrudan ek gelir sağlanıyor
YEREL HABERLER Biyokütle enerjiden üreticiye ek gelir Çorum ve ...
Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü
YEREL HABERLER Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü
Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum Belediyesi’nden 55 bin metrekare taş parke 335 kilometre engelsiz yol
YEREL HABERLER Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum ...
Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar
YEREL HABERLER Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar
Çocuklarda 'kasık fıtığı'
YEREL HABERLER Çocuklarda 'kasık fıtığı'
Ayaklı virüsler kol geziyor Samsun'da evde izolasyona uymayan pozitif ve temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı Sağlık Müdürü Oruç: "Bir pozitif vatandaşı şehirlerarası otobüse binmeden aldık" Sağlık ve emniyet ekipleri korona avında
YEREL HABERLER Ayaklı virüsler kol geziyor Samsun'da evde izolasyona ...
Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi ...
Samsun’da yeni adli yıl açılışı Kızılay'a kan bağışında bulunuldu
YEREL HABERLER Samsun’da yeni adli yıl açılışı Kızılay'a kan ...
Palamudun çifti, 15 liradan satıldı
YEREL HABERLER Palamudun çifti, 15 liradan satıldı
Vahşi cinayetin faili adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin faili adliyeye sevk edildi
Gençlerde kalp krizinin belirtileri
YEREL HABERLER Gençlerde kalp krizinin belirtileri
Başkan Demir’den Rektör Ünal’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Rektör Ünal’a tebrik
Termeli balıkçılar sezonu açtı: "Vira Bismillah"
YEREL HABERLER Termeli balıkçılar sezonu açtı: "Vira Bismillah"
Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
Yakakentli balıkçılar “Vira Bismillah” dedi
YEREL HABERLER Yakakentli balıkçılar “Vira Bismillah” dedi
Jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu
Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
YEREL HABERLER Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık iddiasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık ...
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (3)
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X