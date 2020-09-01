Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor

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20202021 sezonu TFF 3. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor’da fikstüre göre ilk olarak Kocaeli ekibi Gölcükspor ile karşılaşacak.

20 Eylül 2020 tarihindeki müsabaka Gölcük ilçesinde oynanacak.

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