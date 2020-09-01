Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (2)

'Böyle evlat olmaz olsun'

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FİRARİ 2'NCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Samsun'da Hüsame Ünveren'i (24) öldürdükten sonra kaçtıkları Trabzon'da, yaylada tartıştıkları Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürme suçlamasıyla yakalanan Ahmet Cerrrah'ın (27) suç ortağı Serkan T. (19) İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontorlünden geçirilen ve emniyete götürülen şüpheli gazetecinin 'pişman mısın?' sorusuna "Çok pişmanım" diye cevap verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-01 18:30:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.