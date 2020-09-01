Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da traktörün römorkundan düşen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkundan düşen Mustafa Keskin (36) yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Mustafa Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

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