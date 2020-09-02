Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüphelini uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bağlantılı oldukları saptanan 3 şüphelinin de Ordu´da olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Operasyonda, 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira ve 164 bin içimlik olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-02 12:39:39
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