Başkan Demirtaş’tan zabıtaları sevindiren hareket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş’tan zabıtaları sevindiren hareket

İHA

Başkan Demirtaş’tan zabıtaları sevindiren hareket

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıta teşkilatının 194. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle telsizle anons yaparak tüm zabıtaların haftasını kutladı.
Her yıl 17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Kamu düzenini sağlayan, kanunların kendisine verdiği yetkilerle düzeni sağlayan belediyenin kolluk kuvveti zabıta memurları, bu günde tebrikleri kabul ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da belediyede çalışan zabıtaları unutmadı. Makam odasında eline zabıta telsizini alan Başkan Demirtaş, anons geçerek zabıtların haftasını kutladı ve görevlerinde başarı diledi.
Zabıtaların haftasını kutladıktan sonra anons yapan Necattin Demirtaş, “Değerli mesai arkadaşlarım. Zabıta Haftanızı kutluyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı görevler diliyorum. İlçemizin güven ve refahı için hepiniz çok önemlisiniz. Tüm zabıtalarımıza başarılı görevler diliyorum” dedi. Telsizden anonsu duyan zabıtalar da Başkan Demirtaş’a karşılık vererek, teşekkürlerini ilettiler.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe genelinde yaşam kalitesinin her geçen gün artmasında zabıta personelinin büyük emeği olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıtanın önemine değinerek, şunları söyledi:
“Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için çalışan zabıta personelimiz kentimizin huzurlu bir kent olmasında büyük rol oynamaktadır. Günün 24 saati her an vatandaşımıza bir telefon kadar yakın olarak hizmetin olduğu her alanda görev almaktadır. İlkadım Belediyesi olarak biz de devamlı kendini geliştiren, dinamik yapıya sahip ve disiplinden ödün vermeyen bir çalışma anlayışı ile zabıta teşkilatının saygınlığına yakışır çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta İlkadım Belediyesi Zabıta Teşkilatımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
AFAD’dan afet eğitimi Atakum Belediyesi afete karşı bilinçlendi
YEREL HABERLER AFAD’dan afet eğitimi Atakum Belediyesi afete karşı ...
Epidural analjezi ile ağrısız normal doğum mümkün
YEREL HABERLER Epidural analjezi ile ağrısız normal doğum mümkün
Samsun'da 16 kilo 410 gram bonzai ele geçti: 6 gözaltı Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira
YEREL HABERLER Samsun'da 16 kilo 410 gram bonzai ele geçti: 6 ...
İtalyan peynirine Karadeniz´den rakip çıktı
YEREL HABERLER İtalyan peynirine Karadeniz´den rakip çıktı
Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti
Vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı
Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi Bilmeden kendi evinin eşyalarını taşıdı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire ...
Jandarmanın 'virüs' denetimlerinde 38 araç ve sürücüye ceza
YEREL HABERLER Jandarmanın 'virüs' denetimlerinde 38 araç ve ...
Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (3)
YEREL HABERLER Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi ...
Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi ...
Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı
Bafra’da ortak akıl hizmetlere yansıyor
YEREL HABERLER Bafra’da ortak akıl hizmetlere yansıyor
Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor
YEREL HABERLER Çarşambaspor’un ilk rakibi Gölcükspor
Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda
YEREL HABERLER Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda
Başkan Demirtaş'tan önemli açıklamalar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Belediyedeki önlemler müdürümüzün koronadan ölmesinin ardından alınmadı” “Bizim kimseye, ‘seçimi kazanırsak, sizi işe alacağım’ diye bir taahhüdümüz olmadı” “Personel alımı İŞKUR üzerinden olursa olur” “Kime ne görev veriliyorsa yapacak, burası yatma yeri değil”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan önemli açıklamalar İlkadım ...
Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
Av sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi
Bafra'da okul servis araçlarında pandemi denetimi
YEREL HABERLER Bafra'da okul servis araçlarında pandemi denetimi
Biyokütle enerjiden üreticiye ek gelir Çorum ve Afyon’dan sonra Samsun’da da bitkisel atıklar üreticiye kazandırıyor 50 bin çiftçiye doğrudan ek gelir sağlanıyor
YEREL HABERLER Biyokütle enerjiden üreticiye ek gelir Çorum ve ...
Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü
YEREL HABERLER Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü
Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum Belediyesi’nden 55 bin metrekare taş parke 335 kilometre engelsiz yol
YEREL HABERLER Atakum'da sokaklara 2 milyon kilitli parke Atakum ...
Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar
YEREL HABERLER Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar
Çocuklarda 'kasık fıtığı'
YEREL HABERLER Çocuklarda 'kasık fıtığı'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X