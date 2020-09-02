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Murzioğlu: “İş birliğine hazırız” TAYİAD’dan Murzioğlu’na ziyaret

İHA

Murzioğlu: “İş birliğine hazırız” TAYİAD’dan Murzioğlu’na ziyaret

Yeni kurulan TürkArap Yatırımcı ve İş Adamları Derneği (TAYİAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetler yürüterek, Türkiye’nin Arap ülkeleri ile ticari faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan TAYİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, TAYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Serinkaya, kuruluş amaçları ve yürütecekleri faaliyetler hakkında Başkan Murzioğlu’nu bilgilendirdi.

Ticari şuur geliştirilecek
Dernek üyelerinin Türk ve Arap iş adamlarından oluştuğunu belirten Oğuzhan Serinkaya, “TAYİAD, Türk ve Arap iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak için çalışmalar yürütecek. Ayrıca, Arap iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk iş çevreleri arasındaki dostluğun ve ortak menfaate dayalı birlikteliklerin gelişmesini sağlamak için gayret gösterecek. Bunun yanında, bilgi alışverişi yoluyla Türk ve Arap iş çevrelerinin ortak iş yapma ve geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek iş birliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için projeler üretecek. Korona dolayısıyla dünyada değişim söz konusu. Türkiye’de de bu konuda ciddi bir mücadele var” dedi.

“İş birliğine hazırız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise yapılacak çalışmalarda oda olarak iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

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