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Vali Dağlı: “SAMÜ Türkiye'de havaalanına sahip iki üniversiteden biri” Rektör Aydın: “Samsun'un geleceği için iki üniversite tek yürek"

İHA

Vali Dağlı: “SAMÜ Türkiye'de havaalanına sahip iki üniversiteden biri” Rektör Aydın: “Samsun'un geleceği için iki üniversite tek yürek"

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) Türkiye’de kendi bünyesinde havalimanına sahip iki üniversiteden biri olduğunu söyledi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mahmut Aydın'ı Ballıca Kampüsü’nde ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Samsun Üniversitesi'nin ve şehre üniversite vizyonunun geleceğine dair yapılan istişarelerin ardından Uçuş Akademisi'nde yer alan Uçuş Simülatörü ile ilgili incelemelerde bulunuldu.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi'nin Türkiye’de kendi bünyesinde havalimanına sahip iki üniversiteden biri olduğunu belirterek mekan, donanım ve alanında uzman personel bakımından son derece önemli bir yer teşkil ettiğini kaydetti. Samsun’un havacılık ve havacılık teknolojilerine yatkınlığı bulunduğunu aktaran Vali Dağlı, Samsun’un bölgesel havacılık üssü olabilmesi bakımından Samsun Üniversitesi'nin önemli bir rolü olduğunu vurguladı.
Samsun Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana hızlı ve dinamik bir biçimde gelişimini devam ettirdiğini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Üniversitesi'nin yeni kurulmasına rağmen zorlukların üstesinden gelerek yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin bilim üretimine kıymetli katkılar yaptığını ve şehrin adını taşıyan üniversite olarak gurur duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Samsun Üniversitesi'nin çalışmalarını takdir ile takip ettiklerini ifade eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitelerin ve kentin gelişimi için yapılacak çalışmalarda Samsun Üniversitesi'nin yanında olduklarını ifade etti. Ünal, üniversiteler arası iş birliğini geliştirecek fikir ve görüşlere açık olduklarını da dile getirdi.

“İki üniversite tek yürek”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, “Bizleri ziyaret ederek onure eden Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Rektörümüze ilgileri ve destekleri için şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Kendilerinin üniversitemizin yanında olduğunu bilmek ve bizlere olan desteklerini hissetmek mutluluk vericidir. ‘İki üniversite tek yürek’ ufkuyla daha da başarılı çalışmalara imza atacağımıza inancım tamdır" dedi.
Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyaret anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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