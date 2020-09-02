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Samsun Valisi Dağlı korona konusunda vatandaşları uyardı “Tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım”

İHA

Samsun'da evlerde izole olması gerekirken dışarıya çıkan pozitif veya temaslı 262 kişinin olduğunun açıklanmasının ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 800 kişiye 649 bin 536 TL para cezası uygulandığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Samsun Valisi Dağlı korona konusunda vatandaşları uyardı “Tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım”

Samsun’da evlerde izole olması gerekirken dışarıya çıkan pozitif veya temaslı 262 kişinin olduğunun açıklanmasının ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 800 kişiye 649 bin 536 TL para cezası uygulandığını belirterek, vatandaşları uyardı.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekipleri her gün kapı kapı gezerek pandeminin yayılımını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Evlerde izole olması gereken kişileri kontrol eden ve aynı zamanda tedavilerini yapan 19 mobil denetim ekipleri izolasyona uymayan 262 kişiyi tespit etmişti. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için 282 haneye ise tutanak tutulmuştu.
Son günlerde ülke genelinde korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış, her alanında belirlenen mevcut tedbirlere hiçbir gevşemeye mahal verilmeden uyulmasının önemini ve ciddiyetini bir kez daha ortaya koyarken, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı da tedbirlerin arttırılması gerektiğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

"Kurallara uymamakta ısrar etmemiz durumunda vaka sayısında artış kaçınılmaz olacaktır”
“Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbir uygulamalarını kontrol etmek için ilimiz genelinde aralıksız devam eden korona virüsü tedbirleri denetimleri, gelinen son durum göz önünde bulundurulduğunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, yayılım hızını kontrol altında tutma ve salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir” diyen Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Üzülerek görüyoruz ki, karantinada evinde olması gereken pozitif ve temaslı kişiler bile evlerinden dışarıya çıkıp topluma karışıyor. Böyle umursuz, 'nasılsa bana bir şey olmaz' şeklindeki yaklaşım ilimizde risk düzeyini artırıyor. Bu nedenle halkımızın bu zorlu mücadelede kurallara uyarak yanımızda olmasını bekliyoruz. Bize katıldığımız etkinliklerde sürekli hastanelerdeki doluluk oranını soruyorlar. Samsun’da hastanelerimizde doluluk oranlarında şu an için bir sorun yaşamadığımızı hep açıklıyoruz. Ancak halkımızın bu güçlü alt yapının da bir sınırı olduğunu bilmesi gerekiyor. Kurallara uymamakta ısrar etmemiz durumunda vaka sayısında artış kaçınılmaz olacaktır” dedi.

“İzolasyondaysak evimizden dışarı kesinlikle adım atmayalım”
İzolasyonda olan kişilerin evden dışarı çıkmaması gerektiğine değinen Vali Zülkif Dağlı, “Vaka sayısını artırmamak için lütfen maskemizi takalım, dışarı çıktığımızda sosyal mesafeye dikkat edelim. İzolasyondaysak evimizden dışarı kesinlikle adım atmayalım. Hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltabilmek, olası virüs yayılımını engellemek için mecbur kalmadıkça hastanelerimize daha az başvuralım. Sağlık ordumuz, kolluk birimlerimiz ve tüm görevlilerimiz gece gündüz, hastane, ev, mahalle fark etmeksizin cansiperane bir şekilde çalışıyor. Onlara yardımcı olalım, koronayla hayatlarını ortaya koyarak gösterdikleri mücadeleye destek olalım. Tedbirlere uyalım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Samsun Valiliği olarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız, her vatandaşımıza ulaşarak onları uyaracağız. Konuyla ilgili kaymakamlarımıza ve kamu kurumlarımızın yöneticilerine gereken talimatı verdik. İnşallah kamu kurumları ve vatandaş işbirliğiyle, bu illeti yeneceğiz” diye konuştu.

Toplam 800 kişiye 649 bin TL para cezası uygulandı
Korona virüsle mücadele kapsamında Samsun genelinde 24 Ağustos01 Eylül tarihleri arasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 142 şahsa 35 bin 948 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 608 şahsa 575 bin 542 TL, toplamda 750 şahsa 611 bin 490 TL para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 25 şahsa 9 bin 480 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 35 şahsa 28 bin 566 TL, toplamda 50 şahsa 38 bin 46 TL para cezası olmak üzere toplamda 800 kişiye 649 bin 536 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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