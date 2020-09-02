ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ VE HABER  İPTALİ 

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Kadir ÖZEN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, eşinden boşanan Nejdet Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.Polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birini görüntüsü ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi. Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü.Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

DHA-Genel Türkiye-Samsun

2020-09-02 17:34:58



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