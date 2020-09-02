Yayladaki cinayetin nedeni 'tuvalet' tartışmasıymış (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun ve Trabzon'da işlenen cinayetlerin son şüphelisi Serkan Torunoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-02 19:09:33
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