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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

İHA

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. isimli şahsın olduğu araçtan 35,12 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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