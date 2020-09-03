Ümit milli judocular antrenmanlara başladı

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SAMSUN, (DHA) Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle belirtilen kurallar çerçevesinde uzun süredir antrenman yapmayan ve normalleşme döneminde ilk etap hazırlık çalışmalarına Samsun´da başlayan ümit milli erkek judocular, antrenmanlar için tatamiye çıktı.

Kovid-19 salgını sürecinde belirtilen kurallar doğrultusunda uzun süredir hazırlık kamplarına zorunlu ara veren Ümit Milli Erkek Judo Takımı, normalleşme döneminde Samsun´da başladığı ilk etap hazırlık çalışmalarının ardından tatamide ikinci etap antrenmanlarına başladı.

Samsun TOHM´da sürecek ikinci dönem hazırlıkları öncesi Kovid-19 testine giren judocular, salon çalışmalarından önce de antrenman uygulamaları konusunda milli takım antrenörleri tarafından bilgilendirildi.

Sağlık kurallarının ön planda tutulduğu çalışmalar doğrultusunda tatamiye çıkan ümit milli judocular, bu süreçte teknik ve taktik uygulamaları gerçekleştirecek.DHA-Spor Türkiye-Samsun DHA

2020-09-03 13:58:50



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