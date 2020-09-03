Gereksiz ve uygunsuz dezenfektan kullanımına dikkat

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, gereksiz ve uygunsuz dezenfektan kullanımının çok ciddi cilt problemlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Korona virüs salgınında en iyi savunma hattı fiziksel mesafe, maske ve hijyen. Hijyen konusunda korona virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan jel ve solüsyonların bazı cilt sorunlarına sebep olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, uzun süre ve sıkça elleri yıkamanın deri üzerindeki yağ tabakasını hızla uzaklaştırarak kurumasına, bunun sonucunda egzama ve çatlakların oluşmasına sebep olacağını ifade etti. Dr. Başar, "Dezenfektan sıkılıyor ve saatlerce durulamadan o dezenfektan elimizin üzerinde duruyor. Bu çok ciddi cilt problemlerine sebep oluyor" dedi.

Dr. Başar, "Korona virüsten korunmanın en temel yöntemlerinden biri el temizliğidir. Halkımız bunu iyi algılamış ve benimsemiş olmalı ki kolonya ve dezenfektan ürünlere büyük rağbet var. Fakat bazı lokanta, kafe ve marketlerde kasa ve masalarda bulunan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı gibi içerdiği kimyasalların insan sağlığına zararlı olabiliyor. Bazı insanlarımız bu dezenfektanları aşırı bir şekilde ellerine sürüyorlar. Bu bilinçsizaşırı dezenfektan kullanımı alerjik reaksiyonlara, ellerde yaralara ve bir süre sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekmekte ve böyle bir durum da mutlaka bir cildiye uzmanına muayene olunması gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

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