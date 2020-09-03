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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da düğün, kına ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı

İHA

Samsun’da düğün, kına ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun’da gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül’den itibaren izin verilmeyecek.
Türkiye genelinde ve Samsun’da artan yeni vakaların ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Eylül ve 110 sayılı kararı ile bazı ekinliklere kısıtlama getirildi.
Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde Kovid19 salgınıyla mücadelede herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için kurulumuzun 28 Ağustos 2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında ‘düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye, mevlitler gibi gibi vatandaşların birlikte bulunmaları ihtimali bulunan faaliyetlerde kısıtlama/yasaklama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla’ kararlar alınmıştı. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 2 Eylül 2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı doğrultusunda halk sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının en aza indirilmesi amacıyla; ilimizde gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül tarihinden itibaren izin verilmemesine, nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 (bir) saatlik süre içerisinde tamamlanmasına, bu şekilde yapılacak nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nikâhlara gelen konuklara toplu yemek verilmesi de içinde olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek servisinin (paketli su servisi hariç) yapılmasına izin verilmemesine kurulumuzun 28 Ağustos 2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında alınan kararlara uyulmasına, kararların uygulanmasında azami özenin gösterilmesine karar verilmiştir” denildi.
Öte yandan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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