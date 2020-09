Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Havza Ziraat Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Coşkun Genç ile görüştü. Başkan Özdemir, “Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

Havza Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Bünyamin Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette ilçede tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması gibi konularda görüş istişarelerde bulunuldu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, “Çiftçilerimizin kendilerini geliştirmesi ve modernize edebilmeleri bizler için çok önemli. Belediyemizin çiftçilerimize olan katkıları bizler için çok önemli. Sayın Başkanıma ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz için belediyemiz ile her türlü işbirliğine açık ve hazırız” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “İlçemizde daha verimli ve kaliteli ürün üretmek, ürün çeşitliliğinin artırılması için yapılabilecek tüm çalışmalarda odamız ile birlikte hareket etmemiz önemli. Çiftçimizin gelirini arttırmak adına akademik anlamda üniversitelerimiz ile işbirliği yapabiliriz. Çiftçimize ve kırsal kalkınmaya yönelik Havza Yerel eylem Gurubu olarak ta elimizden geleni yapmaya hazırız. Yine ürün çeşitliliği konusuna da önem vermeliyiz. Özellikle ilçemizde bu yıl ilk kez ekimi yapılan kenevirin ekim alanın çoğalması burada bu ürünün sanayisinin oluşması için elzem. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

