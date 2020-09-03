SAMÜ ilgi çekiyor

Açılan yeni fakülteler ve bölümler ile dikkatleri üzerine çeken Samsun Üniversitesi (SAMÜ), her gün önemli konukları ağırlıyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı Ballıca Kampüsündeki makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin ardından Rektör Aydın, konuklarına Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünü gezdirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Özdemir, Uçuş Akademisini, eğitim uçaklarının bulunduğu hangarlar ile kampüsteki eğitim ve uygulama alanlarında incelemelerde bulundu. Uçuş eğitimlerinde kullanılan simülatörü inceleyen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer konuklar simülatör hakkında alanında uzman Simülatör Organizasyonu Müdürü ve aynı zamanda uçuş öğretmeni olan Cem Gökçe’den bilgi aldılar. Ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç uçuş simülatöründe pilotaj eğitmeni eşliğinde uçuş gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, konuklarına teşekkür ederken yapılan istişarelerin üniversitenin ve şehrin gelişimi açısından son derece verimli olduğunu aktardı. Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyaret, kampüste yapılan incelemelerin ardından anı fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

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