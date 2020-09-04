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Bafra’da kavşak sorununa neşter Tofaş Kavşağı’nın projesi hazır

İHA

Bafra’da kavşak sorununa neşter Tofaş Kavşağı’nın projesi hazır

Samsun’un Bafra ilçesinde uzun yıllardır can ve mal kayıplarına yol açan kavşak sorununa neşter vuruluyor.
Mart ayı içerisinde bakanlık nezdinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı Tofaş Kavşağı ile ilgili olarak hazırlanan 4 farklı proje; AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli’nin bir araya gelmesi ile değerlendirildi. SamsunSinop istikametine giden yoldaki trafik oranı birbirine eşit ve oldukça yoğun olan alana en uygun proje üzerinde karar kılınan projenin değerlendirmesi söz konusu alanda yapıldı. Proje hakkında Karayolları Etüt Proje Başmühendisi Kemal Güral Öksüz tarafından teknik detaylar hakkında bilgi aktarıldı.

Gönenli: “Uzun süredir proje üzerinde çalışıyoruz”
Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, “Bizler uzun bir süredir Bafra’nın bu problemine çözüm bulmak adına proje çalışmasını yürütüyoruz. Dört adet alternatif üzerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu günde bunlardan öne çıkan proje hakkında yerinde durum tespiti yapmak üzere bir aradayız. Bizler Sayın Vekilimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleriyle projemizi bir noktaya getirmek istiyoruz. Umarım tez zamanda fiiliyata geçirilir ve Bafra’nın bu önemli problemine bir neşter vurulmuş olur” dedi.

Kılıç: “Tofaş Kavşağı’nda yaşanan sorunlar son bulacak”
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mızda bir sorunun daha ortadan kaldırılması için yoğun çaba içerisindeyiz. Yıllardır can ve mal kaybının yaşandığı ve daha önce bakanımızın da gelip yerinde incelediği Tofaş Kavşağı ile ilgili Milletvekilimiz, Kaymakamımız ve Kara Yolları Bölge Müdürümüz ile birlikte alanda incelme ve istişareler gerçekleştirdik. İnşallah Bafra’mızın çok önemli bir problemini başta Milletvekilimiz Orhan Kırcalı’nın desteği ve gayretleriyle hep beraber çözüme kavuşturacağız. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projede hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve şehrin görüntüsünün bozulmaması adına azami gayret gösterildi. Hazırlanan projemiz Bakanlığımıza sunulacak ve bizlerde Milletvekilimizle birlikte sürecin içerisinde olacağız. Çözüme yönelik gelinen aşama itibarıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, büyük gayretleri bulunan başta Milletvekilimiz Orhan Kırcalı, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ertürkmen: “Oldukça önemli bir çalışma”
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Samsun, Bafra, Sinop Karayolu üzerinde bulunan önemli bir kavşak. Şehirlerarası yolculara hizmet ediyor. Bununla beraber güneyinde küçük sanayi sitemiz, kuzeyinde otogarımız var. Otogarımızdan da ana yola çıkışlar bir hayli fazla. Dolayısıyla can ve mal kaybı açısından oldukça sıkıntı çektiğimiz bir alan. Kamu idarecileri olarak bizler hem can ve mal kaybını en aza indirmek ve trafiği rahatlatmak adına talebimiz karşılık buldu. Sayın Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız konuyla yakından ilgilendiler. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz dört adet alternatif çalışma gerçekleştirdi. Bir tanesi üzerinde karar kılındı. Umut ediyoruz ki Bakanlığımız düzeyinde de kabul görür. Halkımıza hizmet etme noktasında önemli bir çalışma. Emek sar eden tüm kesimlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kırcalı: “Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz”
AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı ise, “Bu gün Tofaş Kavşağı’nda iyileştirme çalışmasının çalışmanın proje aşamasında sona gelindiğinin müjdesini vermek istiyoruz. Bafra için ciddi bir sorun teşkil eden kavşakla ilgili bilindiği üzere bir önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buraya gelip incelemelerde bulunmuştu. Yeni Bakanımızla da bizler bu noktada istişarelerimizi devam ettirdik. Şehir merkezinden sanayi istikametine giden yol ile SamsunSinop istikametine giden yoldaki trafik oranı birbirine eşit ve oldukça yoğun. Bu açıdan da öncelik arz ediyordu. Bölge Müdürlüğümüz uzun süredir burayla ilgili proje hazırlığı içindeydi. Dört proje üzerinde çalışma gerçekleştirildi ve bu alana en uygun olacak proje üzerinde karar kılındı. Çalışma alanı kısıtlı olmasına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüğümüz çok güzel bir proje geliştirdi. Bizler de projenin içeriği ile ilgili olarak yerinde inceleme ve değerlendirmede bulunuyoruz. Hazırlanan proje bakanlığımıza sunulacak ve bizler de bu aşamasında da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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