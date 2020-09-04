20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

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Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bafra ilçesinde 20 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayda ilgili gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda dün gece saat 23.00 sıralarında Dededağ Mahallesi'nde Y.B. isimli şahsa ait evde cumhuriyet savcısının izniyle arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet cam kavanoz içerisinde toplam 20 gram toz halinde kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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