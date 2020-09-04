Samsun'da dolmuşlara korona denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da trafik polisleri korona virüs (Kovid19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıyan dolmuşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri araç sürücülerini uyarıp kuralları ihlal edenlere ise ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.