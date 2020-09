OMÜ Times Higher Education sıralamasında yeniden 1001+ grubunda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversitelere ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının yapmış olduğu sıralamalarda 2018 yılından bu yana yakalamış olduğu akademik performansı bu yıl da yeniden sergileyerek başarısını sürdürdü.

İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2021 Dünya Üniversiteler Sıralaması bu sene 3 Eylül Perşembe günü ilan edildi. OMÜ, 2016 2017 eğitimöğretim döneminden itibaren araştırmageliştirme ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversitesanayi iş birliğine sistematik biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve insan kaynağı neticesinde Times Higher Education 2021 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 2019 ve 2020 yıllarında sergilediği performansını tekrar yakalayarak 1001+ grubunda yer almayı başardı.

Times Higher Education 2021 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda bu yıl dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden 1500’ün üzerinde veri puanı ve akademik itibar anketi yanıtıyla 93 ülkeden çok sayıda kurumun sıralamasına yer verildi. THE, 'Dünya Üniversite Sıralamaları'nı yaparken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesini, üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirilmesinde etkili oldu.

Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi, ikinciliği Stanford Üniversitesi ve üçüncülüğü de Harvard Üniversitesi elde etti. California Teknoloji Enstitüsü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi, California Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Chicago Üniversitesi gibi üniversiteler ise ilk 10 içinde yer aldı.

93 ülke ve 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den ve Kıbrıs'ta YÖK'e bağlı bir üniversite de olmak üzere 44 üniversite yer alıyor. Türkiye'den iki Üniversite listede ilk 500'e girmeyi başarırken sekiz Üniversite de ilk 1000 sıralamasında yer aldı.

OMÜ ise 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm kriterlerinden her birindeki skorlarıyla Türkiye’den 33 üniversiteyle birlikte 1001+ grubunda yer almayı başardı.

