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Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayısında artış var” “Evde izolasyona uymayanlara ceza kesildi” “Nişan, kına, mevlit gibi faaliyetlerde bu yıl yapılmayacak” “Hastane doluluk oranı kontrol altında”

İHA

Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayısında artış var” “Evde izolasyona uymayanlara ceza kesildi” “Nişan, kına, mevlit gibi faaliyetlerde bu yıl yapılmayacak” “Hastane doluluk oranı kontrol altında”

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen maske denetimine katılan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayılarında artış var. Bizler de hem esnaflarımızı yerinde görelim ziyaret edelim hem de uyarılarımızı yapalım istedik. Ayrıca, evde izolasyon kuralına uymayan 262 vatandaşa cezai işlem uygulandı” dedi.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçe şehir merkezinde esnaflara ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen maske denetimine katıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen maske denetimine katılan Vali Zülkif Dağlı, esnaf ve vatandaşların maske kullanımına gösterdikleri dikkat ve özeni inceledi.
Vali Dağlı ve beraberinde denetime katılan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, esnafları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilgilendirerek denetimleri gerçekleştirdiler. İl Sağlık Müdürü Oruç, gerçekleştirilen denetimde kurumların, vatandaşların korona virüse karşı alması gereken tedbirleri detaylı olarak anlattı.

“Çarşamba ilçemizde vaka sayılarında artış var”
Denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Pandemi ile ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Burada topyekun bir şekilde kümülatif tüm kurumlarımızla birlikte, tüm ilçelerimizde denetimlerimizi yapıyoruz. Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayılarında biraz kıpırdanma var. Artış var. Bizler de hem esnaflarımızı yerinde görelim ziyaret edelim hem de uyarılarımızı yapalım istedik. Genel olarak esnaf kurallara uyuyor. Ufak tefek eksiklikler var. Ama biz esnafımızın tamamının kurallara uymasını rica ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durum son derece önemli. Artık hayat meselesi olduğunu hepimiz görüyoruz. Çarşamba ilçemizde de bu kurallara uyulmak suretiyle rakamları daha stabil hale getireceğiz. Bu açıdan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Evde izolasyon kuralına uymayanlara cezaları kesildi”
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açıklamalarının devamında evde izolasyon kuralına uymayan 262 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade ederek, “Geçen günkü sayımız 262 idi. Bunun sayısını günlük olarak anlık bir şekilde takip ediyoruz. Bununla ilgili ilimizde Salgın Denetim Merkezi adıyla bir yapı oluşturduk. Günlük olarak bu rakamların kontrolleri ve denetimleri yapılıyor. 3 gün önce sayımız 262 idi. Bu kişilere de cezalar yazıldı. Bundan sonra kurallara uymayanlara yapılan uyarılardan sonra kurallara uymayanlara cezalarının yazılmasında hiçbir zaman gecikme olmayacak. Düğünlerle ilgili son durum bilindiği gibi artık sadece nikahla yetinmek durumundayız. Bu yıl artık düğünlerimizi böyle yapmaya mecburuz. Nikahla bir saat içerisinde düğünlerimizi sonlandırmak durumundayız. Nişan, kına, mevlit gibi faaliyetlerde bu yıl yapılmayacak. Ama inşallah bu süreçten en kısa sürede kurtuluruz. Normale dönmek suretiyle eskisi gibi yine düğünlerimizi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Maske kullanımı uyarısında bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Ben maske vurgusunu tekrardan yapmak istiyorum. Maske kullanımına uyulması konusunda genel olarak çok kötü olmadığını görüyorum. Ancak halen takmayanlar, takmamakta ısrar eden veya usule uygun olarak takmayan pek çok arkadaşımız var. Bu vatandaşlarımıza da ceza yazmak istemiyoruz. Ama kurallara uyulmadığı takdirde bundan sonra cezalarını yazacağız. Bu süreci bu şekilde yönetmek durumundayız. Mesafeye ve hijyen kurallarına devamlı olarak uymalıyız. El temizliğimizi de önem vermeliyiz” uyarılarında bulundu.

“Hastane doluluk oranı kontrol altında”
Vali Dağlı, hastane doluluk oranlarına ilişkin açıklamasında ise, “Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Biz süreci kontrollü bir şekilde yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor” ifadelerini kullandı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın katıldığı denetimler gün boyunca sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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