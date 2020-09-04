Uzak ve yakını görmeme problemine 'akıllı mercek'li çözüm Opr. Dr. Beyazyıldız: “Akıllı mercekle uzağı ve yakını görmeme problemi ortadan kalkıyor”

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Emrullah Beyazyıldız, uzak ve yakın görememe problemlerine karşı akıllı mercek teknolojisi sayesinde tedavi olunabileceğini söyledi.

İnsanlarda en çok rastlanılan hastalıklardan biri olan görme bozukluğu gündelik hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Emrullah Beyazyıldız, akıllı mercekler hakkında bilgiler vererek uzağı ve yakını görememe sorunu yaşayanların bu mercekler sayesinde tedavi olabileceklerini ifade etti.

“Akıllı mercekler uzağı ve yakını görmemizi sağlayan göz içerisine yerleştirilmiş son teknolojiyle üretilmiş merceklere denir” diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Akıllı mercek, 40 yaşından sonra uzak ve yakın problemi olan gözlük kullanmak istemeyen hastalara uygulayabileceğimiz bir mercek tipidir. Bunun dışında kataraktlı olan hastalara da uygulanabilmektedir. Akıllı mercek ameliyatı 5 veya 10 dakika arası süren bir ameliyattır. Akıllı mercek ameliyatı lokal anestezi ile sadece damlayla yaptığımız bir ameliyat tipidir. Ameliyattan bir süre sonra hastalar evlerine gidebilmektedirler” dedi.

Akıllı merceğin kimler tarafından kullanılabileceğine de değinen Opr. Dr. Beyazyıldız, şunları söyledi:

“Akıllı mercek özellikle kronik göz hastalığı olan şeker hastalığı olan buna göre göz arkası kanaması olan, sarı nokta hastalığı olan uzun süre göz damlası kullanma zorunluluğu olan, gözde başka ek problemi olan kişilere akıllı mercek uygun olmamaktadır. Fakat bunun da kararını hastamızla birlikte poliklinikte yaptığımız değerlendirmelerden sonra vermekteyiz. Ne yazık ki bütün hastalar akıllı merceğe uygun olmayabiliyor. Akıllı mercek takılabilen hastalarda takılan akıllı mercekler aslında gözün ömür boyu kalmakta hiçbir semptoma hiçbir sıkıntıya sebep olmadan hastaların gözünde kalmaktadır. Yani bir kişi uzak ve yakın gözlükten kurtulmak istiyorsa bu akıllı mercek teknolojisi sayesinde mümkün. Ameliyatı olan kişi ömür boyu artık katarakta olmuyor, ömür boyu gözlükte kullanmıyor. Eğer 40 yaşından büyükseniz uzak ve yakın gözlüğü kullanıyorsanız ve gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız gözlük kullanmak istemiyorsanız akıllı merceğe aday bir hastasınızdır. Akıllı mercek uygun mu değil mi muayene etmek gerekiyor. Muayeneden sonra eğer akıllı mercek kişiye uygunsa uygun olan kişiler artık gözlükten kurtulabilir.”

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