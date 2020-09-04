Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA, (Samsun), (DHA)- SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çarşamba-Salıpazarı yolu Muşçalı mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Salıpazarı yönüne giden Dursun Şener (77), yönetimindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitimesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Keleş'in (39) kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Şener´in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat Keleş ve araçta bulunan eşi Nuriye Keleş (37), çocukları Nihal Keleş (8), Sahra Keleş (6) ile Hayrunisa Keleş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2020-09-04 17:39:12



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